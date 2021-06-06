В Кирове полиция выясняет подробности драки хулиганов и курсантов пожарного-спасательного колледжа

В итоге полиция задержала одного из нападавших. Фото: скрин с видео vk.com/kirovmp

В Кирове произошла драка с участием курсантов пожарно-спасательного юридического полицейского колледжа. Кто прав, а кто виноват, сейчас выясняет полиция. Рассказали о произошедшем в паблике «Место Происшествия».

По словам очевидцев, четверо молодых людей, явно нетрезвых, сидели на детской площадке у 19 дома по Проспекту Строителей. Увидев трех курсантов в форме колледжа, хулиганы оживились и начали выяснять, кто им встретился и на кого учатся ребята. Услышав в ответ «правоохранительная деятельность», юные маргиналы пришли в крайнее возбуждение. В результате один из курсантов получил струю из газового баллончика прямо в лицо, после чего пострадавшие приняли решение отступить и укрылись в колледже. Вслед им полетели камни и нецензурная брань.

По словам одного из курсантов, происходящее увидел из окна директор колледжа. Он-то и вызвал и полицию, и скорую. Трое хулиганов разбежались, и задержать удалось только одного.

Произошедшее «Комсомолке» прокомментировали в региональном УМВД.

- Поступило сообщение о драке, на место направили наряд полиции. Участников доставили в отдел для выяснения всех обстоятельств. По факту конфликта проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ведомства.