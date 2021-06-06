Ко Дню города в Кирове оборудуют 15 новых остановочных павильонов

Новые павильоны ставят в первую очередь там, где их сейчас нет совсем. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжают устанавливать новые остановочные павильоны. Всего за лето 2021 в городе смонтируют 30 конструкций. Об этом рассказали в горадминистрации.

В первую очередь павильоны появятся там, где их сейчас нет совсем - например, у дома №106 по Октябрьскому проспекту, где остановку снесли во время строительства здания. На данный момент оборудовано уже шесть конструкций. Непосредственно ко Дню города планируется установить 15 павильонов. Подрядчик (а им выступает ГДМС) утверждает, что на всех них будет действовать гарантия сроком на один год.

В ближайшие дни новые павильоны появятся в районе перекрестка улицы Московской и Октябрьского проспекта, а также у дома №114 по улице Воровского.