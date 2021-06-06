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Общество6 июня 2021 11:35

«Горэлектросеть» опубликовала график отключения электричества в Кирове на 7 июня

Без ресурса временно останутся десятки домов по всему городу
Маргарита Акагиева
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В большинстве домов электричество пропадет с самого утра.

В большинстве домов электричество пропадет с самого утра.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 7 июня, сотни кировчан останутся без электричества. Десятки домов временно отключат от ресурса. График появился на сайте АО «Горэлектросеть».

Причиной отключений станет плановый и капитальный ремонт оборудования, а также эксплуатационные работы. Время отсутствия ресурса в домах будет варьироваться в зависимости от места проживания - от трех до восьми часов. Кировчанам советуют заранее зарядить все необходимые гаджеты.

Под отключение попадают как отдаленные микрорайоны и поселки, так и центр города. Так, без электричества на несколько часов останутся жители поселков Ганино и Вересники, Нововятска, микрорайона Коминтерн и других территорий.

Подробный график отключения можно посмотреть по этой ссылке.