В Кирове прошел благотворительный концерт для детей с ограниченными возможностями здоровья

Концерт прошел в ДК «Космос» при поддержке кировской мэрии. Фото: admkirov.ru

В Кирове состоялся благотворительный концерт для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. Мероприятие под названием «Тепло протянутой руки» прошло в ДК «Космос». На нем присутствовали глава города Кирова Елена Ковалева, заместитель главы администрации Лариса Копысова, депутат городской Думы Сергей Рудковский и главный врач детской областной больницы Наталья Муратова.

Елена Ковалева обратилась с приветственным словом к собравшимся, выразив свое уважение родителям «особенных» детей.

- Пусть этот концерт станет подарком для вас и ваших детей, позволит отвлечься от повседневных забот, наполнит сердца радостью и яркими впечатлениями. Ваши дети нуждаются в особом подходе, и вы большие молодцы, что не сдаетесь. Искренне желаю вам здоровья, счастья и душевных сил, - сказала мэр Кирова.

Руководителям организаций, которые помогают детям с особенностями здоровья, вручили благодарности от имени главы горадминистрации. А подарком для зрителей стали концертные номера от коллективов ДК. И дети, и их родители тепло приняли артистов, вышедших на сцену.

Отметим, что идея провести благотворительный концерт принадлежит кировчанину Константину Груздеву. По его словам, он хотел создать атмосферу праздника для детей, их родителей, педагогов и руководителей организаций. Благодаря совместной работе с кировской горадминистрацией проект удалось воплотить и подарить гостям положительные эмоции и впечатления.