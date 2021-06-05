Кировских наркокурьеров ждет суд в Коми

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Коми перед судом предстанет группа кировских наркокурьеров, которая орудовала на территории трех регионов с 2018 года, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

- Обвиняемые были задержаны сотрудниками полиции на территории Сыктывдинского района при попытке незаконного сбыта, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В ходе расследования уголовного дела стражам правопорядка удалось выяснить, что в банде наркокурьеров состояли трое: двое мужчин и одна женщина, все они – уроженцы Кировской области. В 2018 году «предприимчивая» троица решала заняться сбытом наркотических средств. Через интернет они продавали запрещенные вещества на территории Кировской области, республик Коми и Марий Эл, которые после оплаты оставляли в специальных тайниках. Всего полицейским удалось изъять полтора килограмма наркотиков, что является особо крупным размером.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.