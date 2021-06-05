Жители Кировской области смогут наблюдать частное солнечное затмение 10 июня

Максимальной фазы затмение достигнет в 14.39.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В четверг, 10 июня, жители Кировской области смогут наблюдать частное солнечное затмение, которое начнется в 13.32, сообщили в группе «Любительская Астрономия в Кирове».
- Максимальной фазы затмение достигнет в 14.39. Явление завершится в 15.43, - уточнили в группе «Любительская Астрономия в Кирове».
Стоит отметить, что в областном центре затмение будет частным с наибольшей фазой 0,35, а это значит, что будет закрыто менее трети солнечного диска. Наблюдать природное явление необходимо со специальным светозащитным фильтром, чтобы избежать потери зрения.