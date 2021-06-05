Два человека пострадали в ДТП на Заводской в Кирове

Автомобиль Chery Tiggo столкнулся с попутным ВАЗ-2114. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове в автомобильной аварии на улице Заводской пострадали два человек. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В субботу, 5 июня, в 7 часов 40 минут на улице Заводской столкнулись две легковушки. По предварительной информации, водитель Chery Tiggo, отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, совершил столкновение с попутно движущимся впереди автомобилем ВАЗ - 2114. После чего оба транспортных средства совершили опрокидывание. Фото с места ДТП появилось в группе «Злой Кировчанин».

Оба транспортных средства совершили опрокидывание. Фото: vk.com/zlo43

- В результате происшествия, по предварительным данным, оба водителя получили травмы, - сообщили в ГИБДД.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка.