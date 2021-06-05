Прогноз погоды в Кирове на 5 и 6 июня: ясно и жарко

Ночью температура опустится до +12 градусов. Фото: Алексей Гмызин

Прогноз погоды в Кирове на 5 и 6 июня «Комсомолка» подготовила с помощью портала «Gismeteo».

В субботу утром, 5 июня, в областном центре воздух прогреется до +14. В течение всего дня температура будет подниматься и достигнет своего пика в обед - +24 градуса. Кроме того, ожидается малооблачная погода, ветер юго-восточный, умеренный. Давление немного выше нормы.

В воскресенье, 6 июня, в течение суток дождя не предвидится. Ночью температура опустится до +12 градусов, днем воздух прогреется до +24...26 градусов. Ветер юго-западный, слабый. Давление в норме.