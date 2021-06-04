Кировчанин, заработавший на незаконном игорном клубе 900 тысяч рублей, пойдет под суд

Незаконный игорный клуб работал в Кирове с октября 2020 по март 2021 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Следователи кировского СК завершили расследование дела 36-летнего мужчины, который незаконно организовал игровой клуб на улице Воровского. Подозреваемому может грозить до двух лет лишения свободы. Об этом сообщили в ведомстве.

Сотрудники следственного комитета установили, что подсудимый проводил азартные игры с октября 2020 по март 2021 года. За это время ему удалось «заработать» порядка 900 тысяч рублей. В ходе расследования из арендованного помещения изъяли 10 компьютеров с соответствующим программным обеспечением.

Свою вину мужчина признал. В настоящее время все материалы уголовного дела переданы в суд для вынесения приговора.