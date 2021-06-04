В Нововятском районе 6 и 7 июня ограничат движение автомобилей через железнодорожный переезд

Кировских автомобилистов в связи с перекрытием переезда просят заранее продумать свой маршрут Фото: Рамиль Галиев

В Нововятском районе 6 и 7 июня временно ограничат автомобильное движение через железнодорожный переезд. Эта вынужденная мера связана с ремонтом путей на 970 км перегона Поздино - Полой. Об этом сообщили в ГЖД.

В связи с этим с 21.00 6 июня до 7.00 следующего дня на данном участке ограничат проезд машин. Полностью перекроют автомобильное движение с 23.00 до 5.00. Пропуск специального автотранспорта будет организован в оперативном режиме.

Горьковская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее позаботиться о планировании своего маршрута.