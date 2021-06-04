Солнечная электростанция появится в Кильмезском районе к концу 2022 года

Новая станция позволит значительно повысить качество и надежность электроснабжения. Фото: pixabay.com

В Кильмезском районе к концу 2022 года построят солнечную электростанцию. Соответствующее соглашение с ГК «Хевел» подписал председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

- На площадке Петербургского международного экономического форума заключили соглашение с крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики - ГК «Хевел». Компания к концу 2022 года построит в Кильмезском районе мощную солнечную электростанцию, - сообщил Александр Чурин на странице в социальной сети.

Власти рассчитывают, что новая станция позволит значительно повысить качество и надежность электроснабжения для жителей региона. По данным правительства Кировской области, объем инвестиций превысит 600 млн рублей.

Напомним, что делегация от Кировской области принимает участие ежегодном международном экономический форуме в Санкт-Петербурге. В ходе форума планируется подписание нескольких соглашений о сотрудничестве с разными компаниями.