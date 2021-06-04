Кировские врачи установили в животе 58-летнего мужчины искусственную аорту

После замены аорты кировчанин пробыл в больнице меньше двух недель. Фото: vk.com/medkirovru

Сосудистые хирурги Кировской областной клинической больницы провели операцию по замене аорты брюшной полости 58-летнему мужчине. Подобные хирургические вмешательства выполняются в клинике около пяти лет. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Опасное заболевание у пациента диагностировали во время планового осмотра. Мужчина жаловался на дискомфорт в животе. Ему сделали УЗИ и обнаружили аневризму аорты брюшной полости. После чего незамедлительно провели операцию по удалению аневризмы и установке искусственной аорты.

В настоящее время кировчанин чувствует себя хорошо и готовится к выписке. В общей сложности в больнице он провел 12 дней.