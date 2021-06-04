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Происшествия4 июня 2021 11:43

Кировчанин, напавший с ножом на такcиста, предстанет перед судом

Свою вину мужчина признал
Алексей РомановАлексей Романов
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Суд может приговорить кировчанина к 6 годам тюрьмы

Суд может приговорить кировчанина к 6 годам тюрьмы

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кирове перед судом предстанет 28-летний житель областного центра, который чуть не зарезал водителя такси прямо в машине. Расследование уголовного дела завершено. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Сотрудники ведомства доказали вину мужчины. Установлено, что 25 ноября 2020 года подозреваемый ехал на такси. В определенный момент между ним и водителем возник конфликт. Подсудимый достал нож и нанес потерпевшему несколько ударов в область шеи и тела.

К счастью, пострадавший смог оказать сопротивление и выйти из автомобиля. После чего ему оказали медицинскую помощь. Преступника вскоре задержали. Свою вину мужчина признал. В настоящее время уголовное дело передано в суд для вынесения окончательного приговора.