На нескольких улицах Кирова ограничат автомобильное движения 5 июня

Кировчане пробегут дистанции от 300 до 10 км. Фото: admkirov.ru

В Кирове на время проведения регионального этапа соревнований «Зеленый марафон» ограничат автомобильное движения на нескольких улицах. Об этом сообщили в горадминистрации.

Так, начиная с 21.00 4 июня до 16.00 следующего дня будет запрещена остановка и стоянка машин по улице Казанской на дорожном участке от Красноармейской до Орловской.

Отметим, что официальное открытие марафона состоится 5 июня в 9.00. В рамках соревнований пройдут два забега на 300 м, а затем на дистанцию выйдут те, кто желает пробежать дистанцию от 4,2 до 10 км. Завершится мероприятие ориентировочно в 12.30.