Мотоциклист пострадал в ДТП на трассе «Вятка»

От удара мотоцикл выбросило с дороги. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области мотоциклист серьезно пострадал при столкновении с кроссовером на трассе «Вятка». Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В четверг вечером, 3 июня, в Котельничском районе на 310-ом км федеральной автодороги «Вятка» произошла автомобильная авария. По предварительной информации, 60-летний водитель кроссовера Hyundai Tucson врезался в попутный мотоцикл Yamaha. От удара двухколесное транспортное средство выбросило с дороги.

- В результате происшествия 45-летний мотоциклист получил травмы, - сообщили в ГИБДД. - Мужчину срочно доставили в больницу.

За прошедшие сутки, 3 июня, на территории Кировской области произошло два ДТП, в которых два человека получили травмы.