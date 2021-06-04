Статистика по COVID-19 в Кировской области: в регионе выявлено 61 новый случай заражения

В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 62 пациентам. Фото: Алексей Гмызин

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 4 июня.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 235 человек.

На стационарном лечении находятся 1024 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 62 пациентам, 9 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 370.

В амбулаторных условиях проходят лечение 1836 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2588 исследований на COVID-19.