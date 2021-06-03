Житель Малмыжа, который чуть не убил полицейского, предстанет перед судом

За покушение на жизнь полицейского мужчина может получить приличный срок Фото: Артем КИЛЬКИН

В Малмыже следователи СК завершили расследование дела 27-летнего мужчины, который ограбил своего знакомого и чуть не зарезал сотрудника полиции. На сегодняшний день подозреваемый задержан. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Сотрудники ведомства установили, что подсудимый 22 августа 2020 года распивал спиртные напитки в компании своего 30-летнего знакомого. Во время беседы между ними возникла ссора. Подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего и забрал его мобильный телефон, в чехле которого находились деньги и банковская карта. После чего скрылся с места преступления.

Спустя некоторое время, 3 cентября, на центральной площади города мужчину заметил полицейский и задержал его. По дороге в отделение, подсудимый нанес несколько ранений участковому бритвой в области шеи и скрылся. Представителю правопорядка оказали медицинскую помощь.

Вскоре преступника задержали. В настоящее время уголовное дело передано в суд для вынесения окончательного приговора.