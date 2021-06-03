Среднемесячная зарплата в Кировской области превысила 32 тысячи рублей

Труд занятых в сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания является самым низкооплачиваемым. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Кировской области за первый квартал 2020 года составила 32 тысячи 471 рубль. По сравнению с аналогичным периодом минувшего года рост составил 6%, сообщает Кировстат.

Добавим, что с учетом инфляции, которая по итогу 2020 года - 4,91%, рост среднемесячной заработной платы составил всего 1,09%.

Что касается самых высокооплачиваемых сфер, то это по-прежнему финансовая и страховая деятельность, добыча полезных ископаемых, государственное управление и обеспечение военной безопасности. Самые низкооплачиваемые: гостиничный бизнес и общепит.