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Общество3 июня 2021 13:07

Среднемесячная зарплата в Кировской области превысила 32 тысячи рублей

За год рост составил 6%
Андрей Сергеев
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Труд занятых в сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания является самым низкооплачиваемым.

Труд занятых в сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания является самым низкооплачиваемым.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Кировской области за первый квартал 2020 года составила 32 тысячи 471 рубль. По сравнению с аналогичным периодом минувшего года рост составил 6%, сообщает Кировстат.

Добавим, что с учетом инфляции, которая по итогу 2020 года - 4,91%, рост среднемесячной заработной платы составил всего 1,09%.

Что касается самых высокооплачиваемых сфер, то это по-прежнему финансовая и страховая деятельность, добыча полезных ископаемых, государственное управление и обеспечение военной безопасности. Самые низкооплачиваемые: гостиничный бизнес и общепит.