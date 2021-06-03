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Общество3 июня 2021 12:08

В Кирове на Пятницкой сбили восьмилетнего мальчика

Ребенок получил травмы
Андрей Сергеев
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Авария произошла около дома №40 на улице Пятницкой. Фото: vk.com/gibdd43

Авария произошла около дома №40 на улице Пятницкой. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове под колесами внедорожника пострадал восьмилетний ребенок. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В среду вечером, 2 июня, около дома №40 на улице Пятницкой произошла автомобильная авария с участием пешехода. По предварительной информации, 54-летний водитель Land Rover сбил восьмилетнего мальчика.

- В результате происшествия 8-летний пешеход получил травмы, - сообщили в ГИБДД. - Госпитализация ему не потребовалась.

За прошедшие сутки, 2 июня, на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых четыре человека получили травмы.