Котельничского охотника, который по неосторожности застрелил человека, приговорили к 2 годам ограничения свободы

Следователи смогли доказать вину невнимательного охотника в убийстве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд Котельничского района вынес приговор 34-летнему охотнику, который по невнимательности застрелил человека. Мужчину приговорили к двум годам ограничения свободы. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Сотрудники ведомства провели проверку и доказали, что осужденный 8 ноября 2020 года совершил преступление. В тот день мужчина охотился со специальной вышки. В определенный момент он заметил что-то похоже на кабана и произвел несколько выстрелов. На самом деле за дичь охотник принял двух мужчин. В результате один из них получил несколько огнестрельных ранений и скончался. Решение суда пока не вступило в законную силу.