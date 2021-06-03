В июньские праздники из Кирова пустят два дополнительных поезда

Многие кировчане отметят День России в Москве и Нижнем Новгороде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В выходные и праздничные дни многие жители Кирова предпочитают путешествовать и отдыхать в других городах. И ко Дню России, который отмечается 12 июня, из областного центра будут курсировать два дополнительных состава. Об этом сообщили в ГЖД.

Первый-поезд №211 сообщением Киров - Москва. Он отправится из областного центра 14 июня в 21.29 и прибудет в столицу на следующий день в 10.30.

Второй железнодорожный состав №9/10 будет курсировать между Кировом и Нижним Новгородом в течение четырех дней. С вокзала нашего города он будет уходить 11, 12, 13 и 14 июня в 6.55 и прибывать на конечную станцию в 12.35 того же дня. Обратно пассажирский поезд отправится в те же даты в 18:18 и будет приходить в Киров в 23.52.

Купить билеты можно в кассах АО «ФПК», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», через транзакционные терминалы самообслуживания и мобильное приложение «РЖД Пассажиры».

Узнать всю необходимую информацию можно также по телефону: 8-800-775-00-00 и на официальном сайте ОАО «РЖД».