В кировском интернет-кафе на Пролетарской закрыли игорный бизнес

В Кирове закрыли игорный бизнес на Пролетарской. - vk.com/suskko

На 33-летнего жителя Кирова возбудили уголовное дело за организацию азартных игр. Он проводил их как в оффлайн формате, так и в сети «Интернет».

Оборудование нарушителя изьяли, следователи начали устанавливать все детали незаконного предпринимательства.

Так, по закону Российской Федерации, игорные зоны разрешено организовывать только в нескольких субьектах. Среди них Приморский, Алтайский и Краснодарский край, Калининградская область и республика Крым. Но несмотря на запрет, в Кировской области достаточно часто находят бизнесменов-нарушителей. Если о подобном незакрытом бизнесе есть информация, то ее можно сообщить в следственное управление по номеру 8 (8332) 485-100, через Интернет-приемную, официальную страницу следственного управления «Вконтакте» и электронную почту kirov@sledcom.ru.