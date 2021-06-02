Кировские активисты обратились в прокуратуру из-за загрязнения воздуха в Юго-Западном районе

В Юго-Западном районе в воздухе обнаружили сероводород.

В прокуратуру Кировской области обратились активисты ОНФ. Причиной стало регулярное попадание сероводорода и других веществ с неприятным запахом в атмосферу Юго-Западного района.

- В 2019-м году кировчане уже жаловались на регулярное загрязнение воздуха, – отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ Наталья Новикова. - Тогда мы слышали громкие обещания, что предприятие-виновник реконструирует газоочистное оборудование и даже может переехать за пределы города. Предприятие-виновник реконструирует газоочистное оборудование и даже может переехать за пределы города. И вот, спустя 2 года людей снова травят. Мы призываем жителей города последовать нашему примеру и регулярно направлять обращения в прокуратуру – именно этот надзорный орган в период пандемии может согласовать проведение внеплановых проверок.

Напомним, ранее региональный Роспотребнадзор уже рассматривал массовые жалобы горожан по загрязнению воздуха в Кирове. В 2020-м году Октябрьский районный суд удовлетворял их иск к компаниям, находящимся на территории бывшего Биохимзавода. Но системных изменений не последовало.