Во дворах 10 домов Ленинского района появится новое спортивное оборудование

К спортивному отдыху планируется привлечь порядка 2000 кировчан. Фото: admkirov.ru

В Кирове сразу в 10 дворах многоквартирных домов Ленинскго района появится новое спортивное оборудование. Для этого уже выделено 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в горадминистрации.

Денежные средства пойдут на закупку игрового оборудования, лыж, велосипедов и коньков. Это стало возможным благодаря реализации проекта «ДвориадаFEST» в рамках всероссийского конкурса «Спорт для всех»

Кроме того, в течение 18 месяцев все желающие смогут позаниматься с профессиональными тренерами прямо на площадках. К регулярным занятиям спортом планируется привлечь не менее 2000 кировчан.