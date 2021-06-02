В Кирове 18-летний водитель иномарки сбил женщину прямо на «зебре»

Водитель «Киа Серато», поворачивая налево, не заметил 64-летнюю кировчанку. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 1 июня, в 16 часов 35 минут на улице Карла Либкнехта в Кирове 18-летний водитель иномарки сбил пожилую женщину. Пострадавшая переходила дорогу по пешеходному переходу около дома №109. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель «Киа Серато» поворачивал налево и не заметил 64-летнюю женщину. В результате аварии пострадавшая получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы.