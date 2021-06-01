Арктическое вторжение спровоцирует заморозки в Кировской области

В условиях малооблачной погоды в ночные часы местами будут формироваться заморозки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начало первого летнего месяца на европейской территории страны будет холодным. В Кировской области заморозки придут после прохождения атмосферного фронта, который сформируется под влиянием скандинавского антициклона.

По данным группы «Любительская Метеорология», очередное арктическое вторжение ждет Кировскую область уже 7-9 июня. Кроме того, в условиях малооблачной погоды в ночные часы местами будут формироваться заморозки.

На следующей недели самым некомфортным днем прогнозируется среда, 9 июня. Днем воздух прогреется до +13 градусов, а ночью температура опустится до +6 градусов.