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Общество1 июня 2021 15:57

В Лебяжском районе 10 работников «Вятавтодора» не получали за сверхурочные работы

Руководителю организации внесли представление
Алексей РомановАлексей Романов
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Сотрудникам регулярно недоплачивали за выход на работу в праздничные и выходные дни

Сотрудникам регулярно недоплачивали за выход на работу в праздничные и выходные дни

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Лебяжском районе 10 сотрудникам организации АО «Вятавтодор» недоплачивали за выход на работу в выходные и праздничные дни. Они обратились за помощью в прокуратуру. Об этом сообщили в ведомстве.

Представители прокуратуры доказали, что предприятие действительно не доплачивало работникам положенные им деньги. В связи с этим руководителю организации внесено представление с требованием исправить выявленные нарушения. После вмешательства надзорного органа, долг перед сотрудниками полностью погашен.