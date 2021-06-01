В Лебяжском районе 10 работников «Вятавтодора» не получали за сверхурочные работы

Сотрудникам регулярно недоплачивали за выход на работу в праздничные и выходные дни Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Лебяжском районе 10 сотрудникам организации АО «Вятавтодор» недоплачивали за выход на работу в выходные и праздничные дни. Они обратились за помощью в прокуратуру. Об этом сообщили в ведомстве.

Представители прокуратуры доказали, что предприятие действительно не доплачивало работникам положенные им деньги. В связи с этим руководителю организации внесено представление с требованием исправить выявленные нарушения. После вмешательства надзорного органа, долг перед сотрудниками полностью погашен.