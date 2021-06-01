Главе администрации Кирова внесли представление из-за массовой госпитализации учеников школы № 73

Прокуратура проверила образовательное учреждение совместно с сотрудниками Роспотребнадзора. Фото: genproc.gov.ru

В Кирове прокуратура провела проверку организации МКУ «Комбинат продовольствия и социального питания» и школы № 73 после массовой госпитализации 51 ученика с норовирусной инфекцией. Об этом сообщили в ведомстве.

В результате сотрудники прокуратуры совместно с представителями Роспотребнадзора выявили ряд нарушений. Так, в школе не был обеспечен отбор суточных проб партий приготовленной продукции, а также должным образом не обеззараживалось санитарно-техническое оборудование.

В связи с этим прокурор Ленинского района внес главе администрации города представление с требованием незамедлительно устранить все нарушения. Дело находится на особом контроле ведомства.