В Кирове тротуар по улице Семашко готов к приемке

До конца года в Кирове должны отремонтировать 8 тротуаров в различных районах города. Фото: admkirov.ru
Во вторник, 1 июня, подрядная организация АО «Гордормостстрой» завершила ремонт тротуара около дома № 1-а по улице Семашко. Кировчане скоро смогут гулять по новой пешеходной дорожке. Об этом сообщили в администрации города.
В настоящее время подрядчик параллельно продолжает работы еще на семи объектах:
- На улице Производственной - от Воровского до Солнечной;
- На Октябрьском проспекте - от улицы Лепсе до Гайдара и далее до путепровода;
- На улице Карла Маркса - от переулка Искожевского до сквера «Трудовой Славы»;
- На улице Московской - от Ломоносова до Андрея Упита;
- На улице Комсомольской - от дома № 11а до улицы Гражданской в микрорайоне Лянгасово;
- На улице Павла Корчагина - от дома № 22 до дома № 227;
- На улице Опарина - от Молодой Гвардии до Мопра в Нововятском районе.
В 2021 году должны отремонтировать 8 тротуаров. По завершению работ пешеходные зоны примет экспертная комиссия.