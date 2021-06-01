В Кирове тротуар по улице Семашко готов к приемке

До конца года в Кирове должны отремонтировать 8 тротуаров в различных районах города. Фото: admkirov.ru

Во вторник, 1 июня, подрядная организация АО «Гордормостстрой» завершила ремонт тротуара около дома № 1-а по улице Семашко. Кировчане скоро смогут гулять по новой пешеходной дорожке. Об этом сообщили в администрации города.

В настоящее время подрядчик параллельно продолжает работы еще на семи объектах:

- На улице Производственной - от Воровского до Солнечной;

- На Октябрьском проспекте - от улицы Лепсе до Гайдара и далее до путепровода;

- На улице Карла Маркса - от переулка Искожевского до сквера «Трудовой Славы»;

- На улице Московской - от Ломоносова до Андрея Упита;

- На улице Комсомольской - от дома № 11а до улицы Гражданской в микрорайоне Лянгасово;

- На улице Павла Корчагина - от дома № 22 до дома № 227;

- На улице Опарина - от Молодой Гвардии до Мопра в Нововятском районе.

В 2021 году должны отремонтировать 8 тротуаров. По завершению работ пешеходные зоны примет экспертная комиссия.