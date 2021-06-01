Уклоняющийся от армии житель Кирса может сесть в тюрьму

Призывник вовремя не явился по повестке в военкомат и похоже не собирается Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Следователи СК города Кирса возбудили уголовное дело на 21-летнего мужчину, уклоняющегося от службы в армии. Состоящий на воинском учете призывник не является в военкомат для прохождения медкомиссии. Об этом сообщили в ведомстве.

За данное нарушение молодому человеку грозит штраф в размере 200 тысяч рублей. Самым суровым наказанием для него может стать лишение свободы сроком на два года. В настоящее время расследование продолжается.

Отметим, что если гражданин, получивший повестку, вовремя не является в военкомат без уважительной причины, то он признается уклонистом.