Кирове иномарка сбила 87-летнюю женщину

Женщина-водитель «Опель Астра» двигалась задним ходом и не заметила пожилую кировчанку. Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 31 мая, в Кирове на улице Шорина под колеса иномарки попала 87-летняя местная жительница. ДТП произошло в 19 часов 35 минут напротив дома №28. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным женщина-водитель автомобиля «Опель Астра» сдавала задним ходом и не заметила пожилую женщину. В результате аварии пенсионерка получила травмы. К счастью они оказались несерьезными и госпитализация ей не понадобилась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы.