На Федяковском кладбище Кирова борются с борщевиком

Ликвидация борщевика Сосновского будет проходить в два этапа механическим и химическим способом. Фото: admkirov.ru

Подрядная организация приступила к ликвидации борщевика на Федяковском кладбище. Работы планируется завершить до 11 июня. Об этом сообщили в горадминистрации.

Очищать территорию кладбища от опасного растения будут с помощью специальной аэрозольной смеси в два этапа. Данный метод является наиболее эффективным и безопасным.

Кроме того, кировчане пожаловались на наличие борщевика Сосновского в районе улицы Южной и у пруда в деревне Русское. По сообщениям властей города, кошение обочин дорог в поселке Чистые пруды до деревни Русское и в самом населенном пункте запланировано на ближайшие два дня. В зависимости от ситуации убирать растение будут химическим или механическим способом.