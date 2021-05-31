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Происшествия31 мая 2021 13:09

В Нагорском районе в результате ДТП погибло два человека

Еще один пассажир госпитализирован
Алексей РомановАлексей Романов
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По предварительной информации водитель иномарки не справился с управлением. Фото: vk.com/gibdd43

По предварительной информации водитель иномарки не справился с управлением. Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 31 мая, в 00 часов 30 минут на 83-ем км трассы Слободской — Нагорск произошло ДТП. Автомобиль «Тойота Королла» съехал в кювет и перевернулся. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 40-летний водитель иномарки не справился с управлением. В результате происшествия он и 38-летний мужчина-пассажир погибли. Еще один пострадавший получил травмы и был госпитализирован.

За прошедшие пятницу и выходные дни на территории Кировской области произошло 17 ДТП, в которых 4 человека погибли, 18 получили травмы.

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