В Нагорском районе в результате ДТП погибло два человека

По предварительной информации водитель иномарки не справился с управлением. Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 31 мая, в 00 часов 30 минут на 83-ем км трассы Слободской — Нагорск произошло ДТП. Автомобиль «Тойота Королла» съехал в кювет и перевернулся. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 40-летний водитель иномарки не справился с управлением. В результате происшествия он и 38-летний мужчина-пассажир погибли. Еще один пострадавший получил травмы и был госпитализирован.

За прошедшие пятницу и выходные дни на территории Кировской области произошло 17 ДТП, в которых 4 человека погибли, 18 получили травмы.