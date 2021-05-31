Губернатор Кировской области 31 мая 2021 года отмечает юбилей

Игорь Васильев руководит регионом почти 5 лет. Фото: kirovreg.ru

Игорь Васильев занял кресло губернатора Кировской области почти пять лет назад, поработав перед этим в различных управленческих коммерческих структурах. Накопленный опыт Игорь Владимирович успешно использует для развития экономики нашей области, реализации нацпроектов различных уровней и повышения уровня жизни кировчан.

В день юбилея хочется пожелать главе региона воплощения всех планов и идей, нескончаемого запаса сил и мужества, успехов в работе на благо Кировской области.

Уважаемый Игорь Владимирович, желаем Вам здоровья, благодушия и взаимопонимания в семье, радости от достигнутых результатов и личного счастья!