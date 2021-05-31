Статистика по COVID-19 в Кировской области: в реанимации находятся 60 человек

На стационарном лечении получают медицинскую помощь более тысячи человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 31мая.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 52 новых случая заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 100 человек.

На стационарном лечении остаются 1035 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 60 пациентам, 8 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев за последние сутки увеличилось на 1 и составляет 364.

В амбулаторных условиях проходят лечение 1552 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2466 исследований на COVID-19.