Погода в Кирове с 31 мая по 4 июня: солнечно, но прохладно

Не жаркая, но солнечная погода - хорошие условия для тех, кто 3 июня отправится в Великорецкий крестный ход. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Погода на текущей рабочей неделе будет довольно комфортной, хоть и не жаркой. По-настоящему летнее тепло установится только в пятницу.

мая решила напомнить, что за окном все еще весна. Будет пасмурно и прохладно. «Комсомолка» составила для вас прогноз погоды на наступившую неделю с помощью сервиса gismeteo.ru.

В понедельник, 31 мая, день будет солнечным. Но столбики термометра не поднимутся выше +14 градусов. Северо-западный ветер будет несильным - до 4 м/с, но холодным. Атмосферное давление пониженное и в течение дня меняться не будет.

Вторник, 1 июня, будет более теплым. Днем воздух прогреется до +18 градусов. Солнце время от времени будет скрываться за облаками, но осадков синоптики не прогнозируют. Ветер и атмосферное давление не изменятся.

В среду, 2 июня, утром температура воздуха будет +10 градусов. В течение дня немного потеплеет - до +17 градусов. Но ночь снова будет холодной - всего +6. День будет солнечным, при северном ветре. Атмосферное давление немного повысится.

В четверг, 3 июня, станет еще теплее: днем воздух прогреется до +18. День будет облачным, но с прояснениями. Ветер не изменится. А вот атмосферное давление продолжит повышаться.

И только в пятницу, 4 июня, в наш город наконец придет лето. Весь день будет светить солнце и воздух прогреется до +24 градусов. К вечеру северный ветер сменит направление на западное. Атмосферное давление почти в норме.