В Малмыже на новые пешеходные переходы потратят 1,5 миллиона рублей

Работы должны завершиться до 20 августа 2021 года.
Фото: Иван ВИСЛОВ
На выполнение работ по обустройству пешеходных переходов в городе Малмыж планируют потратить 1 млн 537 тысяч рублей. Соответствующий лот появился на портале Госзакупок.
Новые пешеходные переходы планируют оборудовать в трех местах:
• ул. Карла Маркса, 4;
• ул. Карла Маркса, 7;
• ул. Карла Маркса, 24.
Заказчиком выступает администрация Малмыжского городского поселения. Источник финансирования - муниципальный бюджет. Работы должны завершиться до 20 августа 2021 года.