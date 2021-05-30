В Малмыже на новые пешеходные переходы потратят 1,5 миллиона рублей

Работы должны завершиться до 20 августа 2021 года. Фото: Иван ВИСЛОВ

На выполнение работ по обустройству пешеходных переходов в городе Малмыж планируют потратить 1 млн 537 тысяч рублей. Соответствующий лот появился на портале Госзакупок.

Новые пешеходные переходы планируют оборудовать в трех местах:

• ул. Карла Маркса, 4;

• ул. Карла Маркса, 7;

• ул. Карла Маркса, 24.

Заказчиком выступает администрация Малмыжского городского поселения. Источник финансирования - муниципальный бюджет. Работы должны завершиться до 20 августа 2021 года.