«Вятское поле» приватизируют

Распоряжение подписал председатель правительства Кировской области Александр Чурин. Фото: pixabay.com

Кировское областное государственное унитарное предприятие по обеспечению субъектов агропромышленного комплекса области сельскохозяйственными машинами, оборудованием и племенными животными «Вятское поле» готовят к приватизации. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства.

- Приватизировать КОГУП «Вятское поле» путем его преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Вятское поле» с уставным капиталом в сто восемьдесят пять миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч рублей с долей единственного участника - Кировской области в лице министерства имущественных отношений Кировской области в размере 100%, - говорится в распоряжении правительства.

Совет директоров ООО «Вятское поле» будет сформирован из пяти человек в следующем составе:

- Светлана Владимировна Вожженникова;

- Василий Владимирович Митин;

- Денис Юрьевич Назаров;

- Александр Федорович Смирнов;

- Евгений Александрович Софронов.

Гендиректором ООО «Вятское поле» останется нынешний руководитель Василий Митин.