Охота болотной совы в «Нургуше» попала на видео

Большую часть жизни болотная сова проводит в одиночестве. Фото: pixabay.com

Сотрудники заповедника «Нургуш» продолжают рассказывать о жизни животных. На этот раз им удалось запечатлеть болотную сову за охотой.

- Птица долго кружила над зарастающим полем в поисках добычи, а затем скрылась из виду, рассказали сотрудники в группе заповедника.

Интересно, что болотные совы в отличие от других своих собратьев не придерживаются строго ночного образа жизни. Как правило, для охоты они выбирают промежуток времени, когда солнце стоит еще высоко и лишь слегка начинает клониться к западу, а завершают ее с наступлением густых сумерек.

Добавим, что болотные совы занимают важное место в культуре разных народов. Так, у славян птица символизирует мудрость и знания, а в азиатских странах это символ скорой смерти, непременный спутник демона, забирающего души.