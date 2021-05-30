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Дом. Семья30 мая 2021 11:05

Охота болотной совы в «Нургуше» попала на видео

На опубликованных кадрах видно, как птица кружит в поисках добычи
Андрей Сергеев
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Большую часть жизни болотная сова проводит в одиночестве. Фото: pixabay.com

Большую часть жизни болотная сова проводит в одиночестве. Фото: pixabay.com

Сотрудники заповедника «Нургуш» продолжают рассказывать о жизни животных. На этот раз им удалось запечатлеть болотную сову за охотой.

- Птица долго кружила над зарастающим полем в поисках добычи, а затем скрылась из виду, рассказали сотрудники в группе заповедника.

Интересно, что болотные совы в отличие от других своих собратьев не придерживаются строго ночного образа жизни. Как правило, для охоты они выбирают промежуток времени, когда солнце стоит еще высоко и лишь слегка начинает клониться к западу, а завершают ее с наступлением густых сумерек.

Добавим, что болотные совы занимают важное место в культуре разных народов. Так, у славян птица символизирует мудрость и знания, а в азиатских странах это символ скорой смерти, непременный спутник демона, забирающего души.

Живой уголок