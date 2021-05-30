В Кировской области на счетах-эскроу хранится 4,6 млрд рублей

Внесенные на счета эскроу деньги будущих владельцев жилья поступят в распоряжение застройщика только после сдачи дома в эксплуатацию. Фото: pixabay.com

С 1 июля 2019 года для российских застройщиков изменились «правила игры» на рынке недвижимости. В настоящее время компании имеют право привлекать средства клиентов только через счета-эксроу, а строительство вести за счет банковских кредитов или собственных средств. Управляющий Отделением Киров Волго-Вятского ГУ Банка России Сергей Крюков считает, что данный механизм направлен в первую очередь на защиту прав дольщиков.

- Внесенные на счета-эскроу деньги будущих владельцев жилья поступят в распоряжение застройщика только после сдачи дома в эксплуатацию. В случае банкротства застройщика дольщик может забрать деньги со счета эскроу, – прокомментировал Сергей Крюков.

По данным отделения по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ, на 1 апреля 2021 года в регионе открыто 2190 счетов-эскроу. Размер средств, размещенных на них, увеличился с начала года на 29% и составил 4,6 млрд рублей.