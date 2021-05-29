Метеопредупреждение в Кировской области: в субботу ожидаются грозы и сильный порывистый ветер

В субботу в некоторых районах Кировской области ожидаются грозы и шквальный ветер. Фото: 43.mchs.gov.ru/

В субботу, 29 мая, в некоторых районах Кировской области ожидаются сильные порывы ветра, сопровождаемые грозами и ливнями. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Кировской области, опираясь на данные специалистов ЦГМС.

Сотрудники МЧС напомнили гражданам о правилах поведения во время урагана:

- если сильный ветер, застал вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место внутри помещения. Необходимо также отключите электроэнергию и перекрыть газ ;

- если буря настигла вас на улице населенного пункта, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, деревьев, рек и промышленных объектов.

Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства. Большую опасность несут поврежденные и аварийные здания. Не заходите в них, чтобы переждать непогоду. Это может быть опасно для жизни.

В случае необходимости можно обратиться за помощью по телефону ГУ МЧС по Кировской области:(8332) 64-21-77.