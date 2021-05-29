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Общество29 мая 2021 13:28

В Кирове с 29 мая изменится расписание некоторых пригородных поездов

Корректировки связаны с проведением ремонтных работ на ЖД путях
Алексей РомановАлексей Романов
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Электрички будут ходить по новому графику с 29 мая по 13 июня

Электрички будут ходить по новому графику с 29 мая по 13 июня

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Расписание двух электричек в Кировской области поменяется с 29 мая по 13 июня. Корректировки графика связаны с ремонтом железнодорожных путей. Об этом сообщили в «Волго-Вятской пригородной пассажирской компании».

Изменения внесут в расписание пригородного поезда № 6408 Яр - Глазов. С 29 мая электричка будет отправляться в 14.37, что на четыре минуты раньше прежнего графика и прибывать на конечную станцию в 15.18.

С 3 по 13 июня скорректируют время отправления и прибытия электропоезда № 6395 сообщением Киров – Шабалино. Он будет отправляться на 7 минут позже - в 18.09 и приходить на конечную на 6 минут позже - в 21.19.

Всю необходимую информацию об изменениях в расписании движения пригородных поездов можно посмотреть на официальном сайте перевозчика.