В Кирове с 29 мая изменится расписание некоторых пригородных поездов

Электрички будут ходить по новому графику с 29 мая по 13 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Расписание двух электричек в Кировской области поменяется с 29 мая по 13 июня. Корректировки графика связаны с ремонтом железнодорожных путей. Об этом сообщили в «Волго-Вятской пригородной пассажирской компании».

Изменения внесут в расписание пригородного поезда № 6408 Яр - Глазов. С 29 мая электричка будет отправляться в 14.37, что на четыре минуты раньше прежнего графика и прибывать на конечную станцию в 15.18.

С 3 по 13 июня скорректируют время отправления и прибытия электропоезда № 6395 сообщением Киров – Шабалино. Он будет отправляться на 7 минут позже - в 18.09 и приходить на конечную на 6 минут позже - в 21.19.

Всю необходимую информацию об изменениях в расписании движения пригородных поездов можно посмотреть на официальном сайте перевозчика.