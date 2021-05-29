Прогноз погоды в Кирове на 29 и 30 мая: ожидаются дожди и низкое атмосферное давление

Метеозависимым людям в эти выходные стоит быть более внимательными к своему самочувствию Фото: Михаил ФРОЛОВ

От былой жары не осталось и следа. В Кирове резко похолодало. Комсомолка» подготовила традиционный прогноз на наступившие выходные с помощью сервиса rp5.ru.

В субботу, 29 мая, температура воздуха в течение дня прогреется до +21 градуса. Возможны небольшие осадки. Солнышко будет периодически выглядывать из-за туч. Сильных порывов ветра не ожидается. Его скорость составит всего 2-3 м/c . Внимание метеозависимым: атмосферное давление упадет до 742 мм ртутного столба!

В воскресенье, 30 мая, резко похолодает. Температура воздуха днем не поднимется выше +12 градусов. До обеда ожидается пасмурная погода и небольшие осадки. После 12 часов выглянет солнце. Ветер будет приемлемым 5-6 м/c. Атмосферное давление хоть и немного повысится, но все равно останется низким - 746 мм ртутного столба.