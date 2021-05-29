Статистика по COVID-19 в Кировской области: на стационарном лечении находятся 964 человека

К аппаратам ИВЛ подключены 9 кировчан Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 29 мая.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 52 новых случая заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 176 человек.

На стационарном лечении остаются 964 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 65 пациентам, 9 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев за последние сутки увеличилось на 1 и составляет 364.

В амбулаторных условиях проходят лечение 1579 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2534 исследования на COVID-19.