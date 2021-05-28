В Октябрьском и Нововятском районе пройдут «сплошные проверки»

На предстоящих выходных автоинспекторы будут ловить пьяных водителей. Фото: vk.com/gibdd43

На предстоящих выходных в Кирове пройдут традиционные «сплошные проверки». Пьяных водителей будут ловить в Октябрьском и Нововятском районах 29 и 30 мая. Об этом сообщает областная ГИБДД.

По обыкновению, на заранее выбранных участках в этих районах будут останавливать все транспортные средства. Без внимания не останутся въезды и выезды из Кирова, а также пригородные зоны. В помощь автоинспекторам, как всегда, выйдут активисты «Ночного патруля» и представители добровольных народных дружин.

Кировчанам напоминают: езда в пьяном виде недопустима. За подобные выходки следует наказание в виде лишения прав на полтора-два года и штраф в 30 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит уже уголовной ответственностью. Водителям также напоминают, что в служебных машинах установлены видеорегистраторы.