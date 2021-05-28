Угнавшие у кировчанина дорогую иномарку петербуржцы пойдут под суд

Угонщиков дорогого внедорожника задержали в Ижевске Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кирове перед судом предстанут два жителя Санкт-Петербурга, которые угнали у кировчанина автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado» cтоимостью более 2,2 млн рублей. Расследование уголовного дела завершено. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники ведомства доказали, что 12 декабря 2020 года подозреваемые похитили дорогую иномарку со двора дома № 96А по улице Свободы. Затем злоумышленники перебили номера и перегнали внедорожник в Ижевск, где их задержали полицейские.

В настоящее время машину вернули хозяину. Уголовные дела по угонщикам переданы в суд для вынесения приговора. Им грозит до двух лет лишения свободы.