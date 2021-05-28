Кировчане смогут купаться на городском пляже с 15 июня

За соблюдением социальной дистанции на пляже будут следить полицейские. Фото: admkirov.ru

Кировский городской пляж в районе старого моста планируют открыть 15 июня. Его работа будет организована по всем требованиям Роспотребнадзора по противодействию СОVID-19. Об этом сообщили в горадминистрации.

Скамейки, кабинки для переодевания и биотуалеты будут ежедневно обрабатываться, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. На пляже установят специальные памятки с информацией о профилактике заболевания. Рассматривается возможность установки в прибрежной зоне санитайзеров. Кроме того, обязательным условием будет и соблюдение социальной дистанции.

До открытия купального сезона, на пляже должны провести обработку от клещей и убрать весь мусор.