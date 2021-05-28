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Общество28 мая 2021 13:50

Кировчане смогут купаться на городском пляже с 15 июня

Его работа будет организована с соблюдением антиковидных мер
Алексей РомановАлексей Романов
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За соблюдением социальной дистанции на пляже будут следить полицейские. Фото: admkirov.ru

За соблюдением социальной дистанции на пляже будут следить полицейские. Фото: admkirov.ru

Кировский городской пляж в районе старого моста планируют открыть 15 июня. Его работа будет организована по всем требованиям Роспотребнадзора по противодействию СОVID-19. Об этом сообщили в горадминистрации.

Скамейки, кабинки для переодевания и биотуалеты будут ежедневно обрабатываться, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. На пляже установят специальные памятки с информацией о профилактике заболевания. Рассматривается возможность установки в прибрежной зоне санитайзеров. Кроме того, обязательным условием будет и соблюдение социальной дистанции.

До открытия купального сезона, на пляже должны провести обработку от клещей и убрать весь мусор.