В Верхошижемском районе шестиклассник спас от пожара две семьи

Отважного мальчика наградили грамотой и ценными подарками. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В Верхошижемском районе наградили шестиклассника, который предотвратил трагедию. В преддверии Нового года мальчик самостоятельно и отважно побежал тушить горящий дом. Эту историю рассказали в областном ГУ МЧС.

Инцидент произошел 31 декабря 2020 года в деревне Сырда, в двухквартирном доме по улице Полевой. В тот вечер Сергей Чучалов вышел из дома на улицу за дровами и увидел, что из окон и дымовой трубы соседней квартиры идет дым. Мальчик насторожился: в это время ее хозяйки не должно быть дома, поскольку она работает допоздна. Вбежав в помещение, Сережа обнаружил разгорающийся пожар.

Ребенок тут же оповестил свою маму и вызвал пожарных, а сам побежал в задымленную квартиру. В помещении уже тлело кресло и горела деревянная перегородка. Мальчик не растерялся: схватил ведро и лопату, и водой и снегом начал тушить огонь. Мама вскоре подбежала на помощь сыну. В итоге пожар удалось потушить, квартиру спасли. Заметим, что в доме, помимо мальчика и его матери, жили еще шестеро детей. Благодаря Сереже ситуация не переросла в трагедию.

Спасатели выразили мальчику благодарность и вручили памятный подарок. Администрация Верхошижемского района также наградила Сережу и поблагодарила его маму и учителей.