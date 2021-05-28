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Происшествия28 мая 2021 11:49

В Кирове поймали 17-летнюю девушку за сбыт наркотиков

Раскрыть преступление помог ее собственный мобильный телефон
Алексей РомановАлексей Романов
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Следователи СК задержали девушку-наркодилера в Слободе Широковская

Следователи СК задержали девушку-наркодилера в Слободе Широковская

Фото: Иван Макеев

На 17-летнюю кировчанку завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Ее подозревают в формировании большого количества «тайников-закладок» с запрещенными веществами. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Несовершеннолетнюю задержали 14 мая в Слободе Широковская. Во время досмотра у нее нашли мобильный телефон, в котором содержалась подробная информация о сбыте наркотиков и адреса мест с «закладками». Девушке грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

В настоящее время следователи СК устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.

Криминал