В Александровском саду школьники разрисовали ротонду и опрокинули пианино

По предварительной информации, вандалы - ученики одной из городских школ. Фото: vk.com/kirov_blacklist

В Кирове неизвестные разрисовали ротонду в Александровском саду и опрокинули пианино. По предварительной информации мэрии, вандалы - ученики одной из местных городских школ. Фотографии их «художеств» появились в соцсетях.

Начальник теруправления по Первомайскому району обратился к директору образовательного учреждения с просьбой найти хулиганов и потребовать от них закрасить плоды своих трудов. По его словам, ротонда является объектом культурного наследия, и так обращаться с ней недопустимо. Родителям стоило бы провести серьезную воспитательную беседу со своими детьми, подчеркивает он.

Кировчане в соцсетях негодуют и предлагают повесить в ротонде камеры, чтобы нарушителей в следующий раз видел весь город. По их мнению, воспитательная беседа - это слишком незначительная мера наказания.